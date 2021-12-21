Roidmi EVE Plus SDJ01RM: лучший робот-пылесос 2021 года

Первые роботы-пылесосы больше напоминали радиоуправляемые игрушки, которым приходилось постоянно помогать то выбраться из-под дивана, то доехать до док-станции из-за внезапно исчерпавшегося заряда аккумулятора. С появлением Roidmi EVE Plus SDJ01RM ситуация круто изменилась. Теперь процесс сухой или влажной уборки полностью автоматизирован и, кроме того, производитель оснастил устройство множеством полезных функций, которые существенно упрощают наведение в доме чистоты и блеска.

Военные технологии на страже чистоты

Одна из главных особенностей данной модели робота-пылесоса – это наличие лазерного дальномера, благодаря которому устройство отлично ориентируется в любом помещении. Лидар – это военная технология, которая иногда применялась в научных целях, однако сейчас она применяется в производстве самой разнообразной техники, включая электромобили, отмечается на официальном сайте производителя.

В основе конструкции лежит датчик, который составляет карту помещения, отмечая все сложные участки. Он быстро вращается на 360 градусов и запоминает любые препятствия, обнаруживает изменения, которые произошли в помещении с прошлой уборки.

В дополнение к дальномеру производитель оснастил пылесос тремя десятками ToF-датчиков, которые помогают ему видеть стены, препятствия и перепады высоты. Благодаря такому подходу робот свободно преодолевает преграды и крайне редко застревает на них.

Расширенная функциональность

Лазерный дальномер позволяет пылесосу самостоятельно выбираться из сложных ситуаций и вносить в память до пяти карт для максимально эффективного перемещения по дому. Но главная цель, ради которой приобретается устройство – это все же уборка в помещениях. Впрочем, производитель и тут подготовил для потенциальных владельцев робота несколько приятных сюрпризов:

как сухая, так и влажная уборка. Для последней в стандартной комплектации предусмотрено наличие накладки из микрофибры и специальных салфеток, которые тщательно протирают пол;

щетки отлично справляются с удалением пыли с самых различных поверхностей;

HERA-фильтр медицинского класса, который можно при необходимости снимать, позволяет избавиться от болезнетворных бактерий, клещей и вредных микроорганизмов;

наличие станции самоочистки, которая избавляет пользователя от необходимости удалять пыль и грязь вручную. Она включает в себя пылесборник с объемом 3 л;

эффективная система стерилизации и дезодорации, эффективно противостоящая аллергенным волосам, пылевым клещам или вредным микроорганизмам в мусорном баке, устраняя тем самым источник аллергии на шерсть домашних животных;

автоматическая регулировка мощности пылесоса. Она срабатывает, к примеру, если робот выезжает на ковры с длинным ворсом, для очистки которых требуются серьезные усилия;

простое и интуитивно понятное управление пылесосом со смартфона через специальные приложения.

Клиренс колес составляет 2 сантиметра, поэтому робот-пылесос без проблем заезжает на ковры и небольшие пороги, а также аккуратно съезжает с них, исключая аварии. При попытке заехать в слишком уж узкое место нажимается специальная кнопка, которая активирует задний ход.

Простота в управлении

Продуманная конструкция и наличие множества датчиков позволяют практически полностью исключить участие пользователя в процессе уборки. Но некоторыми функциями все же нужно управлять, для чего пылесос синхронизируется со смартфоном через Wi-Fi.

Фирменное приложение Roidmi обладает следующими функциями:

зонирование карт, позволяющее, к примеру, определить участки, на которые не нужно заезжать. Также эта функция позволяет установить места, где не требуется влажная уборка;

переключение режимов работы пылесоса;

дистанционное управление;

выбор оптимальной мощности. Как уже упоминалось, имеется функция автоматической регулировки, но при необходимости этот параметр можно задать и вручную;

настройка графика уборки. В этом случае робот будет активироваться в выбранный день недели.

Виды уборки и отдельные ее параметры можно задавать для каждого помещения в доме, в зависимости от его площади и конфигурации, наличия ковров и других критериев.

И еще немного о преимуществах

Появление на рынке робота пылесоса Roidmi EVE Plus SDJ01RM с лидаром и удобной станцией самоочистки помогло решить множество проблем, которые возникали с аналогичными устройствами. Помимо отличного ориентирования в пространстве и функциональной уборки в любых помещениях, устройство обладает и другими достоинствами:

длительная автономная работа. Емкость встроенной батареи составляет 5200 mAh, благодаря чему обычную «двушку» можно убрать 10 раз, не заряжая аккумулятор;

наличие дисплея на док-станции. На него выводится вся необходимая пользователю информация. Это и уровень заряда, и продолжительность процесса самоочистки пылесоса, и какие-либо проблемы с программным обеспечением;

уже упомянутая связь со смартфоном, благодаря которой владелец своевременно получит уведомление о сбоях в работе устройства. Так, если оно вдруг застрянет под диваном или запутается в проводах, то сразу же запросит помощь сообщением на телефон.

К преимуществам относится и адекватная цена, выгодно отличающая Roidmi EVE Plus SDJ01RM от конкурентов. При относительно низкой стоимости робот-пылесос наделен всем комплектом функций, обеспечивающих качественную сухую или влажную уборку, долговечность и надежность в эксплуатации и простое управление.