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Президент РФ Владимир Путин высказал искренние соболезнования жителям регионов Соединенных Штатов, которые пострадали из-за промчавшегося по стране торнадо. Журналисты немецкого таблоида RND сочли это «примечательным жестом».

Они отметили, что несмотря на напряженные отношения между РФ и США, Путин все же совершил этот сильный поступок, продемонстрировав, что судьбы американцев имеют для него и российского народа большое значение.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден рассказал о гибели нескольких десятков американцев в результате спровоцированных торнадо разрушений. Он объявил чрезвычайное положение, а также заявил, что нынешний смерч оказался самым страшным за всю историю Соединенных Штатов.

Соболезнования Путина, которые он принес на фоне постоянно ухудшающихся отношений между РФ и США, потрясли жителей Германии до глубины души, написали журналисты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия».

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