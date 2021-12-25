Украинские СМИ взахлеб рассказали об испытаниях на Донбассе американских комплексов Javelin, в ходе которых якобы был уничтожен танк с решетчатой защитой на башне. Авторы издания «Русское оружие» назвали эти учения «плохим, но дорогим спектаклем».

Они пояснили, что «российским танком» оказался древний бронетранспортер БТР-80, на которых впопыхах нацепили башню от повидавшего виды и давно уничтоженного танка Т-64Б. Эта боевая машина является основной в украинской армии, а не в ВС РФ.

Сверху на башню действительно наварили сетчатую защиту, однако сделали ее таким образом, что для «уничтожения» хватило бы и удара ноги, а не дорогостоящей американской ракеты. Тонкие прутики с трудом удержали решетку, установленную чуть ли не впритык к башне и не сломались еще до импровизированной «атаки».

Были созданы все условия для того, чтобы башня разлетелась вдребезги уже после первого выстрела, однако ракета с «высокой точность» улетела в «молоко», даже не задев мишень. После второго выстрела все-таки было зафиксировано попадание, но есть много «но».

Кричащие об уничтожении «российского танка» военные не учли наличие динамической защиты на любых современных боевых машинах. Решетку ракета пробила, но вот отверстие в крыше украинские журналисты показать «забыли». Зато продемонстрировали пробоину в кормовой части башни, которая сделана много лет назад.

Киев очень хотел показать, насколько эффективны FGM-148 Javelin против российских танков с сетчатой защитой. Однако вместо этого он продемонстрировал плохую подготовку своих военных, не способных с первого раза попасть в столь крупную мишень, а также фейк с пробитой решеткой и сохранившей целостность башни. Все это обошлось Украине в полмиллиона долларов, если подсчитывать только стоимость зря потраченных ракет.