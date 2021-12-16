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Вооруженные Силы Украины выбросили на ветер 4,5 миллиарда гривен лишь по одной госпрограмме развития вооружений, заявил недавно назначенный министр обороны страны Алексей Резников.

Он пояснил, что за период с 2014 по 2019 годы армия получила в свое распоряжение только 6 процентов вооружений, упомянутых в этой программе. Остальные 4,5 миллиарда долларов так и не были использованы и фактически исчезли безвозвратно.

По словам Резникова, власти используют странную стратегию закупки вооружений. Они приобретают только то, что могут производить предприятия страны. Совершенно не беря во внимание нужды армии и ее потребности. Фактически деньги выбрасываются на приобретение совершенно ненужных товаров, а ВСУ так и не получают того, что им необходимо.

Из упомянутых выше видов оружия лишь 13 процентов отвечало требованиям Генерального штаба ВСУ. Все остальное заполнили тем, что способны изготовить заводы страны, а также импортом.

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  • Анна
  • 14.12.2021
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