Redroad V17 - самый лучший подарок в канун рождественских праздников

Рождество – не только семейный светлый праздник, но и пора, когда покупки можно делать с максимальной выгодой! Сегодня речь пойдёт о красочном и функциональном пылесосе Redroad V17, который в канун рождественских праздников можно купить гораздо дешевле!

В принципе, не особо важно, Рождество ждёт нас впереди или другой праздник. Одно можно сказать точно – более привлекательный продукт всегда популярен, вне зависимости от актуальных праздников.

Азиатский поставщик высококачественной бытовой техники Redroad известен не только превосходным качеством, но и хорошим вкусом в оформлении продукции. Ручной беспроводной пылесос Redroad V17 – один из самых продаваемых пылесосов в 2021 году. Своей популярности пылесос достиг благодаря потрясающему внешнему виду, необычному цветовому дизайну и качественному производству.

В этот рождественский сезон у вас будет лучший шанс обновить пылесос с большой скидкой Redroad V17. Вы влюбитесь в него не только за внушительный функционал, но и за стильный и красочный вид!

Сделай это Рождество праздничнее

Красивый и практичный рождественский подарок станет огромным сюрпризом для ваших родителей, лучшего друга или партнера!

Redroad ведет «умную и красивую жизнь». Внешний вид является неотъемлемой частью умного домашнего устройства и тесно связан с домашним декором. Изысканный и качественный внешний вид пылесоса позволяет ему «найти своё» место в любой обстановке!

Пылесборник Redroad V17 сделан из очень прозрачного, износостойкого и упругого материала. А лакокрасочные материалы от ведущих мировых брендов, таких как Musashi и PPG, еще больше повышают общее качество устройства. Не стоит забывать и про детали, изготовленные с помощью процесса алмазной резки, что обеспечивает их точные формы и придаёт пылесосу изысканный вид. Внешний вид Redroad V17 делает его прекрасным вариантом для симпатичного рождественского подарка.

Двойная роликовая щетка и большое всасывание для глубокой очистки

Однако хороший подарок должен быть не только красивым. В идеале ещё и полезным, и простым в использовании. Чтобы тот, для кого вы его покупали, знал, что вам действительно не все равно. Мощность и удобство в эксплуатации Redroad V17 делают его действительно незаменимым – теперь качественная уборка стала ещё доступнее!

Результатом ведущего в отрасли цифрового бесщеточного двигателя со скоростью вращения 125 000 об/мин и запатентованной конструкции воздуховода является колоссальный вакуум 26 500 Па. Redroad V17 способен всосать практически всё, будь то крупные куски грязи, глубоко въевшаяся пыль или шерсть домашних животных.

Специальная двойная роликовая щетка Redroad V17 имеет два мягких ролика высокой плотности и два ролика из углеродного волокна. Пользователи могут настроить комбинацию щеток в соответствии со своими потребностями. В зависимости от выбранной щётки, можно будет убирать паркетный пол, ковры или «смешанные полы». А движение роликов в противоположном направлении, высокая скорость вращения и сильная центробежная сила гарантируют лучшую эффективность очистки роликовой щетки.

Низкий уровень шума и более чистый воздух

Не думайте, что Redroad V17 громче только потому, что у него более высокое всасывание. RedRoad V17 имеет собственную 9-ступенчатую систему шумоподавления Mantolo. 65 дБ совершенно не помешают пользователю. А 12-коническая циклонная система отделения пыли может отделять 99,97% мелкой пыли размером до 0,1 микрон, чтобы обеспечить хирургическую чистоту выходящего воздуха.

Такая конструкция может продлить срок службы HEPA-фильтров, снизить вторичное загрязнение и защитить здоровье владельца и членов его семьи.

Длительный срок службы и универсальность, глубокая очистка в любом месте и в любое время

Как заявляет производитель, Redroad V17 имеет литий-ионный аккумулятор емкостью 2500 мАч. В экономичном режиме он может работать в течение 60 минут. В среднем за это время можно убрать помещение площадью до 200 кв.м. С этими и другими характеристиками можно ознакомиться на официальном сайте производителя – https://redroad.cc/.

Что примечательно, Redroad V17 можно использовать не только в доме – он настолько универсален, что может выступать и в качестве более портативного устройства. Этот мощный очиститель понравится любому, у кого есть автомобиль. Щелевую насадку можно использовать для очистки укромных мест и щелей в автомобиле, щетку для пыли для сидений, а также широкую насадку и шланг для мусора под сиденьями.

Не упустите эту рождественскую скидку. Сделайте жизнь ваших близких проще. Они это оценят!