Вероятность нападения РФ на Украину составляет не более 10 процентов пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в разведывательном ведомстве. Россия не стягивает силы к границам Украины, а просто меняет дислокацию отдельных подразделений. Это никак не может означать подготовку к нападению.

Разведчик заявил, что Киев должен немедленно прекратить провокации против России. Он также отметил, что единственная причина, по которой Россия может напасть на соседнее государство – это угроза для самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также для Крымского полуострова. Все остальное – это лишь фейки, раздуваемые руководством страны и командованием ВСУ.

Киев, по словам источника, должен забыть о полномасштабном наступлении на Донбасс. Если он это сделает, Россия вмешается обязательно. Чтобы разгромить армию Украины, ей потребуется всего три-четыре недели.