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Александр Захаров, ведущий конструктор предприятия ZALA AERO, сообщил, что войска РФ вскоре получат на вооружение дроны-камикадзе, которые могут использовать тактику роя, то есть осуществлять масштабный удар по противнику.

Согласно его словам, недавние вооруженные конфликты на планете показали, что барражирующие снаряды крайне эффективны при использовании против легкобронированных машин, пехоты и различных сооружений. Главным их преимуществом является возможность пуска с примитивных платформ и с дистанции, которая заметно больше, чем у обычных боеприпасов для артиллерии.

При этом определить место, с которого был запущен дрон-камикадзе почти невозможно, что обеспечивает военных высоким показателем безопасности. Кроме того, для использования даже десяти подобных снарядов нужно всего 2 человека.

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