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Итальянские и американские спасательные службы завершили операцию по подъему истребителя F-35, упавшего в море после взлета с палубы британского авианосца Queen Elizabeth.

Сэр Стивен Лавгроув, занимающий пост советника по национальной безопасности Британии, заявил, что оперативный подъем самолета был необходим, так как подводные лодки и глубоководные аппараты могли «умыкнуть» истребитель и получить секретную информацию об его конструкционных особенностях.

Спасательное судно американских ВВС, а также итальянские спасатели предприняли необходимые меры, чтобы не дать технологию создания F-35 в руки России. Напомним, что пилот упавшего самолета сейчас находится в медицинском учреждении, так как во время катапультирования задел палубу авианосного корабля.

Стоит упомянуть, что Россия сразу заявила – для нее нет никаких секретов в истребителе F-35, поэтому и самолет ей тоже не нужен.

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  • Анна
  • 06.12.2021
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