Летом следующего года Североатлантический альянс намерен утвердить новейшую стратегическую концепцию. В ней предусмотрено использование некоторых технологий, которые должны обеспечить блоку превосходство над Россией. О них рассказали эксперты Академии военных наук Анатолий Летяго и Александр Бартош.

В концепции упоминается сразу о трех перспективных технологиях, которые якобы должны обеспечить преимущество перед РФ. Одна из них – это когнитивные биотехнологии, которые призваны расширить возможности человека, позволить ему переносить повышенные нагрузки, быстрее и яснее мыслить, чувствовать себя комфортно в любой среде. Для этой цели к возможностям человеческого организма добавятся биохимические, биоинженерные и биофизические решения.

Также НАТО делает ставку на квантовые технологии, которые помогут добиться сразу двух целей – защитить каналы связи и предотвратить кибератаки, а также задействовать зондирование для выявления подводных лодок и самолетов-невидимок потенциального противника. По словам представителей альянса, все эти решения весьма перспективны, однако над ними параллельно работают и Россия, и Китай.

То же самое можно сказать и о технологиях искусственного интеллекта, которые уже вовсю применяются в военно-промышленном комплексе. Они задействуются в прогнозировании и обнаружении закономерностей, в идентификации техники потенциального противника и в других целях. НАТО намерен стремительно развивать данные технологии, чтобы уйти далеко вперед от РФ и КНР.