Стратегия армии США по развертыванию войск вблизи границ России должна делать упор на легкие подразделения, а не на тяжелые танковые бригады, чтобы найти верный баланс между сдерживанием и провокацией. Такой вывод сделан в последнем докладе аналитического центра Rand Corp., о чем сообщает американское военное издание Stars and Stripes. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Армии США в условиях ухудшающейся ситуации с безопасностью в Европе необходимо будет найти баланс между сдерживанием и провокацией в своем подходе к такому серьезному противнику, как Россия, чтобы не вызывать опасной эскалации, говорится в новом докладе аналитического центра Rand Corp.

«Например, армия могла бы взять на себя ведущую роль в изучении потенциальных ограничений в развертывании, позициях и возможностях сухопутных войск в европейском регионе таким образом, чтобы повысить стабильность», – говорится в отчете Rand, озаглавленном «Стабилизация при силовом соперничестве великих держав».

В исследовании, в частности, прослеживается история соперничества между крупными державами и изучаются факторы, которые могут спровоцировать конфликт. Подчеркивается, что есть «серьезные основания для беспокойства» по поводу стабильности отношений Америки как с Россией, так и с Китаем.

Отчет по итогам исследования называет бронетанковые бригады «одними из самых провокационных возможностей для соперников». Поэтому размещение бронетанковых бригад в странах Балтии было бы «чрезмерным» шагом. По мнению «Рэнд», сухопутные войска, с упором на легкие подразделения, а не на тяжелые танковые бригады, могут быть более эффективны в условиях напряженных отношений с Кремлем.

Отчет сосредоточен на рекомендациях для армии на то время, когда США и другие члены НАТО сталкиваются с резким ростом напряженности в отношениях с Россией, которая, как опасается Запад, может вновь вторгнуться в Украину.

«Армия, как и все службы, будет наиболее эффективно служить интересам нации, если она будет постоянно думать о стабилизации соперничества, а не просто обеспечивать возможности для угрозы противнику. Следует выйти за рамки простого наращивания военного потенциала как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе, чтобы избежать риска провокаций», – говорится в отчете.

Одним из факторов, вызывающих напряженность между США и Россией, являются противоречивые взгляды на то, что можно считать эскалацией ситуации вокруг Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно жаловался на то, что военное присутствие США и их союзников в Украине, и вокруг нее, является «красной линией», подразумевая, что такая деятельность может быть основанием для нового вторжения. Между тем, США и НАТО отвергают представление о том, что Украина является частью сферы влияния России. Они утверждают, что Киев имеет право больше интегрироваться с Западом.

Среди аналитиков военной безопасности ведутся давние дебаты о том, следует ли США передислоцировать свои европейские силы в Прибалтику и Польшу. Сторонники таких действий заявляют, что постоянное присутствие танков и бронетехники могло бы стать лучшим средством сдерживания против России.

В исследовании Rand, однако, говорится, что армия должна уделять особое внимание более легким подразделениям и использовать преимущества недавно созданных бригад поддержки сил безопасности, которые специализируются на обучении партнеров и являются «полезным способом усиления сдерживания без развертывания провокационных возможностей на переднем краю».

В то же время в «Рэнд» оговаривают, что армия должна разработать концепции, которые позволят более мелким и легким подразделениям лучше защищаться от тяжелой бронетехники или десантно-штурмовых сил противника.