Соединенные Штаты умеют хорошо делать рекламу, но не оружие, пишет портал iReactor. Авторы публикации приводят лишь некоторые боевые системы США, которые возносились почти как «супероружие», но на деле оказались пшиком.

На первое место в этом списке вполне может претендовать «летающий компьютер» F-35. Истребитель хорошо продается союзникам США по НАТО, но в воздушном бою он не выстоит даже против российского Су-35, относящемуся к четвертому поколению.

Широко разрекламировали и штурмовик А-10 Warthog, который разрабатывался для войны против СССР. Опыт его использования продемонстрировал, что со столь сильным соперником самолет бы точно не справился, так как годится он лишь для боевых действий с не имеющими эффективной ПВО армиями.

Ракеты Tomahawk американцам даже не пришлось рекламировать. Именно эти боезаряды использовались для бомбардировок Белграда. Но сегодня они существенно уступают современным образцам и являются совершенно бесполезными для войны будущего.

Все это и другое оружие давно пора списывать, однако США продолжают делать ему громкую рекламу. Которая никогда не соответствовала действительности.