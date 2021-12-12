Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 90-х годах прошлого столетия Россия потеряла часть своего суверенитета, так как зависела от различных международных финансовых структур и инструментов, заявил президент Владимир Путин. Он рассказал, как МВФ пытался вынудить Москву прекратить боевые действия на Северном Кавказе.

По словам главы государства, в 1999 году миссия Международного валютного фонда потребовала остановить боевые действия в регионе, объяснив это негативным влиянием войны на мировую экономику.

При этом она заявила, что не предоставит РФ рассрочку по платежам, если боевые действия будут продолжаться. При этом на нее не подействовал тот факт, что Москва намеревается укрепить государственность, что автоматически привело бы к улучшению экономических показателей.

Напомним, что ранее российский лидер заявил, что развал Советского Союза стал настоящей трагедией для него лично и для многих россиян.

Вам может понравиться

Харламов на съёмках Comedy Club вспомнил о разводе с Асмус

Юморист Гарик Харламов во время съёмок нового выпуска шоу Comedy Club пошутил насчёт развода с Кристиной Асмус. Как отмечается, в съёмках выпуска принял участие музыкант Рамиль. В частности, он исполнил
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту

Ошибка расширения: В США уверены в гибели своих солдат в Балтии в случае войны

Если Соединенные Штаты развяжут войну против России в Восточной Европе, им придется смириться с гибелью своих военнослужащих, которые сейчас находятся в Прибалтике, считают эксперты, которые побеседовали с журналистами радио «Спутник

Песков: Россию беспокоит переброска войск НАТО в Грецию и подготовка США к войне с РФ

Переброска в Грецию военной техники и солдат Североатлантического альянса беспокоит Россию и заставляет ее думать о возможной агрессии НАТО, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что США инициировало отправку
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 декабря – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 12 декабря – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |