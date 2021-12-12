В 90-х годах прошлого столетия Россия потеряла часть своего суверенитета, так как зависела от различных международных финансовых структур и инструментов, заявил президент Владимир Путин. Он рассказал, как МВФ пытался вынудить Москву прекратить боевые действия на Северном Кавказе.

По словам главы государства, в 1999 году миссия Международного валютного фонда потребовала остановить боевые действия в регионе, объяснив это негативным влиянием войны на мировую экономику.

При этом она заявила, что не предоставит РФ рассрочку по платежам, если боевые действия будут продолжаться. При этом на нее не подействовал тот факт, что Москва намеревается укрепить государственность, что автоматически привело бы к улучшению экономических показателей.

Напомним, что ранее российский лидер заявил, что развал Советского Союза стал настоящей трагедией для него лично и для многих россиян.