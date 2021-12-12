Президент РФ Владимир Путин рассказал, что из-за крупных внешних долгов в 90-х годах прошлого столетия Россия утратила часть суверенитета. Поэтому в начале нулевых нужно было досрочно погашать все кредиты, чтобы обрести силу.

Глава государства объяснил, что досрочное избавление от долгов позволило Москве увеличить кредитный рейтинг, снизить проценты по задолженностям, а также получить реальную независимость.

«Когда страна выплачивает долги, слезает с этой кредитной иглы, повышается ее суверенитет», — объяснил президент.

Он также отметил, что проценты по кредитам, которые нужно было выплачивать России, достигали нескольких миллиардов долларов. И она бы заплатила эти деньги, если бы отдавала долги согласно установленных сроков. Досрочное же погашение позволило сохранить их.