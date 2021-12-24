Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание препятствий для запуска «Северного потока-2» — это глупость, так как сейчас в Европу мог пойти газ и его цена сразу бы снизилась на спотовых рынках. И та же Украина, которая покупает топливо на бирже, получала бы его по гораздо меньшей стоимости.

«А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня, — это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», – отметил глава государства.

Напомним, что ранее возглавляющий «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко похвастал, что благодаря действиям Киева строительство газопровода было отсрочено почти на год. Теперь украинская сторона готовит юридические шаги и намерена приложить максимальные усилия, чтобы остановить процесс запуска «Северного потока-2».