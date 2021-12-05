Немецкие и американские журналисты горят желанием повоевать с Россией, заявил сенатор СовФеда Алексей Пушков. Представители СМИ в странах НАТО еще не навоевались в Сирии, Афганистане, Ливии и теперь хотят «поставить Россию на место».

Пушков отметил, что заявление немецкого издания Bild ставит перед собой лишь одну цель – повысить напряженность и создать подходящую атмосферу для будущей агрессии. То же самое можно было наблюдать перед вторжением натовских сил в Ливию и Сирию. вполне вероятно, что Альянс готовит нападение на Россию и своими заявлениями о захвате Украины отвлекает внимание Москвы.

Напомним, что истерию вокруг «вторжения России» на Украину начало издание Bloomberg в конце ноября. Журналисты, имеющие проблемы с географией, заявили, что «на границе с Украиной» скапливаются российские ВС. Когда авторы сего опуса изучили карту, они отметили, что РФ не собирается нападать на Украину. Но 4 декабря их слова опроверг немецкий портал Bild, представивший план «вторжения» и захвата Россией территорий соседней страны.