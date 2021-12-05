читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Противовоздушная оборона ДНР будет сбивать украинские БПЛА Bayraktar TB2 сразу же после пересечения границ самопровозглашенной республики безо всяких предупреждений, заявил Денис Пушилин. Он также отметил, что до сих пор беспилотники держались на безопасном для себя расстоянии, хотя однажды удар все же нанесли.

Глава ДНР заявил, что дроны регулярно проводят разведывательные полеты, хотя согласно Минским соглашениям они не имеют права этого делать. Поэтому ополчение разрабатывает всевозможные средства противодействия «Байрактарам».

По мнению экспертов, на деле ДНР будет сложно противостоять беспилотникам, если Киев решит задействовать их в полномасштабном наступлении. У республики в настоящий момент нет сил и средств, способных эффективно уничтожать турецкие дроны.

Впрочем, Пушилин тоже отлично это знает, поэтому заявил, что сейчас и ДНР, и ЛНР рассматривают варианты закупки высокотехнологичных систем противооздушной обороны.

Вам может понравиться

В Турции признали участие разведки в войне в Нагорном Карабахе

Национальная разведка Турции участвовала в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Этот факт признал вице-президент страны Фуат Октай. Он также заявил, что разведывательная служба «формирует баланс сил, ориентируясь

«Эффективные ракеты нескольких войн»: Итальянцы оценили списываемые российские ракеты X-25 и Р-60

Минобороны России объявило тендер на утилизацию целого ряда ракет, применяемых истребителями и бомбардировщиками. Среди них итальянские эксперты издания Analisi Difesa обратили внимание на боезаряды класса «воздух-земля» Х-25, которые в классификации

Эксперт Рожин рассказал, зачем нужна истерия с “нападением России” на Украину

Непрекращающиеся уже около месяца подряд заявления Запада о «нападении» России на Украину у читателей СМИ уже не вызывают ничего, кроме смеха. Пользователи начинают шутить, что американские, немецкие и прочие издания
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 5 декабря – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 5 декабря – пасмурно, до 10 °C |