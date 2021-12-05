Противовоздушная оборона ДНР будет сбивать украинские БПЛА Bayraktar TB2 сразу же после пересечения границ самопровозглашенной республики безо всяких предупреждений, заявил Денис Пушилин. Он также отметил, что до сих пор беспилотники держались на безопасном для себя расстоянии, хотя однажды удар все же нанесли.

Глава ДНР заявил, что дроны регулярно проводят разведывательные полеты, хотя согласно Минским соглашениям они не имеют права этого делать. Поэтому ополчение разрабатывает всевозможные средства противодействия «Байрактарам».

По мнению экспертов, на деле ДНР будет сложно противостоять беспилотникам, если Киев решит задействовать их в полномасштабном наступлении. У республики в настоящий момент нет сил и средств, способных эффективно уничтожать турецкие дроны.

Впрочем, Пушилин тоже отлично это знает, поэтому заявил, что сейчас и ДНР, и ЛНР рассматривают варианты закупки высокотехнологичных систем противооздушной обороны.