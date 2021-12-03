Один из основателей ДНР Андрей Пургин в беседе с изданием Украина.ру прокомментировал указ Владимира Путина о товарах из ДНР/ЛНР.

Так, недавно Путин подписал указ, согласно которому произведённые в ДНР и ЛНР товары допускаются до госзакупок в РФ наравне с российскими. До 2014 года, как напомнил Пургин, у всей Украины был доступ к российским госзакупкам, что позволяло совершать торговые операции на миллиарды долларов.

Сейчас, как считает Пургин, решение Путина представляет большое международное значение и поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. По его словам, это «шах» Западу и Украине.

Таким образом, указ Путина поторапливает Запад, у которого есть иллюзии касаемо ДНР. Пургин также указал, что Путин ещё с 2019 призывал договориться и предлагал различные меры для урегулирования ситуации.

Ранее в Евросоюзе обратились к Путину с призывом отменить указ о торговле с ДНР и ЛНР. Как было заявлено, указ противоречит Минским соглашениям.