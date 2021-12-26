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Количество просмотров прямой линии губернатора Петербурга Александра Беглова на его странице резко снизилось. По предположениям журналистов, это может быть связано с технологией накрутки, которую скорее всего применили в ходе трансляции.

Известно, что петербуржцы не разделяют политику Беглова, потому ажиотажа на его прямой линии априори не ожидалось. Эфир, который прошел в субботу, 25 декабря, смотрели всего около пятисот пользователей «ВКонтакте», сообщают СМИ. Однако даже такое количество заинтересованных петербуржцев не допустили до участия: живой чат трансляции был закрыт.

Впрочем, пресс-служба Смольного быстро решила проблему с низкими просмотрами: к концу эфира их было уже более 34000. Однако утром 26 декабря их количество снизилось до 18447. Похоже, алгоритмы социальной сети быстро обнаружили накрутку и удалили ложные просмотры. Обычно эта технология используется, чтобы создать видимость популярности человека в масс-медиа.

Очевидно, ухищрения Смольного связаны с низкими рейтингами губернатора. Жители Петербурга отмечают неспособность Беглова обеспечить нормальную уборку улиц от снега, решить вопросы с развитием метрополитена, сохранением памятников архитектуры и многим другим.

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