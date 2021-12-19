Синоптики предупреждали о наступлении похолодания в Санкт-Петербурге заранее. Однако Смольный во главе с Бегловым не стал мобилизовать ресурсы коммунальных служб, что привело к резкому росту ДТП утром 19 декабря.

Накануне ночью столбик термометра опустился ниже отметки -1 градус, и в ближайшие сутки температура продолжит снижаться, что приведет к полному замерзанию подтаявшего ранее снега.

У администрации города было несколько дней, чтобы вывезти сугробы на снегоплавильные пункты и избежать гололеда с приходом заморозков. Коммунальные службы также могли предотвратить гололед, обработав дороги и тротуары песком или реагентами, однако к утру 19 декабря петербуржцы не заметили на дорогах спецтехники. Из-за гололедицы город вновь встал в пробки, участились случаи ДТП, хотя в воскресенье автомагистрали обычно разгружены.

О нехватке спецтехники ранее писали в СМИ. Смольному, по данным экспертов, требуется еще как минимум полторы тысяч единиц спецтехники. Особенно городу не хватает машин, с помощью которых можно обрабатывать дороги песком.