читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Синоптики предупреждали о наступлении похолодания в Санкт-Петербурге заранее. Однако Смольный во главе с Бегловым не стал мобилизовать ресурсы коммунальных служб, что привело к резкому росту ДТП утром 19 декабря.

Накануне ночью столбик термометра опустился ниже отметки -1 градус, и в ближайшие сутки температура продолжит снижаться, что приведет к полному замерзанию подтаявшего ранее снега.

У администрации города было несколько дней, чтобы вывезти сугробы на снегоплавильные пункты и избежать гололеда с приходом заморозков. Коммунальные службы также могли предотвратить гололед, обработав дороги и тротуары песком или реагентами, однако к утру 19 декабря петербуржцы не заметили на дорогах спецтехники. Из-за гололедицы город вновь встал в пробки, участились случаи ДТП, хотя в воскресенье автомагистрали обычно разгружены.

О нехватке спецтехники ранее писали в СМИ. Смольному, по данным экспертов, требуется еще как минимум полторы тысяч единиц спецтехники. Особенно городу не хватает машин, с помощью которых можно обрабатывать дороги песком.

Вам может понравиться

Политик Брайнингер заявил о возможном расколе правящей в ФРГ коалиции из-за действий Бербок

Альберт Брайнингер, политик из ФРГ, отметил, что действия Анналены Бербок, руководителя МИД Германии, направленные против РФ, могут стать причиной раскола правящей коалиции. Об этом сообщили в РИА Новости. Согласно его

Корабли морской полиции КНР вторглись в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

В информагентстве NHK News отметили, что сразу 4 корабля китайской морской полиции проникли в японские территориальные воды, находящиеся рядом со спорными островами Сенкаку. В размещенной статье указывается, что на одном

Defence24: Армия США обновляет свою систему управления ПВО в странах Балтии

Корпорация Northrop Grumman получила от Европейского командования США (EUCOM) заказ на поставку системы управления ПВО FAAD C2 для Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 19 декабря – снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 19 декабря – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 19 декабря – снег, до -3 °C | Армавир: погода, 19 декабря – пасмурно, до 1 °C |