НАТО пытается проделать с Россией тот же трюк, что и когда-то с Советским Союзом. Он нагнетает обстановку, втягивая в РФ в гонку вооружений и намереваясь ее разорить, уверен профессор Борис Усвяцов.

Эксперт пояснил, что активность НАТО на границах РФ постоянно повышается, к рубежам стягиваются крупные силы, но все это лишь «показуха» и «игра на нервах». Кроме того, это еще и провокации, так как любой ответ России моментально объявляется «агрессией», хотя единственным агрессором является как раз Североатлантический альянс.

Цели НАТО, который является лишь «сервисным центром» Соединенных Штатов, просты. Блок хочет заставить Москву отложить в сторону социальные вопросы и вплотную заняться обороной, тратя на эту сферу огромные деньги. Еще одна причина агрессивных действий Альянса – попытка отвлечь внимание РФ от Донбасса, где Киев по команде США будет осуществлять силовой сценарий.