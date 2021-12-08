Профессор Николай Сванидзе заявил, что в России скоро начнется массовый снос памятников Ленину. Он пояснил, что до того времени, когда родители не смогут объяснить ребенку, в чем заслуга «дяди», которому возвели монумент, осталось совсем недолго, пишет издание URA.RU

По словам профессора, памятники Ленину сейчас стоят в каждом городе страны, а сам он до сих пор находится в Мавзолее. Причем абсолютно незаслуженно, так как из-за него, уверен Сванидзе, погибло огромное количество людей.

Историк пояснил, что президенты РФ Борис Ельцин и Владимир Путин не осмелились перезахоронить Ленина, так как уважают чувства людей, считающих его одной из ключевых фигур в истории России. Однако подавляющее большинство граждан просто привыкли к памятникам. Когда из Мавзолея выносили Сталина, заявил Сванидзе, ничего страшного не произошло, хотя он тоже был чрезвычайно важным политиком для страны.