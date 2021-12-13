Южная Корея выразила готовность вместе с КНДР, Соединенными Штатами и Китаем сделать совместное заявление о завершении войны 1950–1953 годов. Об этом сообщил президент республики Мун Чжэ Ин.

Он пояснил, что для подобного заявления необходимо провести переговоры, к котором привлечь все четыре стороны. Однако КНДР сейчас вряд ли пойдет на подобную встречу из-за враждебной политики Соединенных Штатов.

На Генеральной ассамблее ООН, состоявшейся осенью текущего года, Мун Чжэ Ин заявил, что намерен предпринять все зависящие от него усилия для восстановления мира в регионе. Также он сообщил, что Южная Корея должна наладить диалог с КНДР, а также помочь это сделать Северной Корее и США.

В 1953 году Северная и Южная Корея заключили перемирие, но не подписали мирный договор. Поэтому технически они все еще воюют. Участие КНР и Соединенных Штатов лишь подливает масла в огонь, из-за чего отношения между странами остаются напряженными.