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Украинский лидер Зеленский заявил, что сильной Россию делает Европа, а Москва вроде как и ни при чем. По его словам, ЕС создал настоящий «культ РФ», постоянно заявляя о военной мощи страны.

«Мы же сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам. Они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе. Мы сами создаем культ», – заявил президент Украины.

Также Зеленскому не понравились возмущения европейцев, которые страдают из-за санкций ЕС в отношении России. Он заявил, что эти люди почему-то думают не об Украине, а о своем бизнесе и своих семьях.

Напомним, что Зеленский ранее анонсировал возможные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Донбассу. Он также отметил, что на Украине может быть проведен референдум, на котором будет решаться судьба самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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