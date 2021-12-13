7 декабря во время переговоров с американским президентом Джо Байденом российский лидер Владимир Путин достаточно жестко напомнил коллеге о необходимости возвращения российской дипсобственности в Соединенных Штатах. Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков выразил надежду, что действия главы государства помогут сдвинуться с мертвой точки в этом вопросе.

По словам Рябкова, США полностью игнорируют существующие нормы межгосударственного общения. Они заявляют, что объекты в Соединенных Штатах остаются собственностью России. Однако собственник, по их мнению, не имеет никакого права заходить на территорию и отправлять эксплуатационные бригады.

Фактическое изъятие дипломатической собственности, по словам Рябкова, является вопиющим нарушением всех международных норм. Поэтому МИД каждые две недели направляет США новую вербальную ноту, количество которых уже превысило 500. Ведомство намерено продолжать делать это, так как намеревается вернуть свою собственность.

На встрече президентов Байден якобы пообещал открыть доступ дипломатам на российские объекты, однако пока никаких подвижек нет.