Россия обошла Соединенные Штаты по современному вооружению. И хотя паритет в носителях и ядерных боеголовках между двумя странами сохраняется, новейшие разработку РФ выводят ее на первую позицию, заявил президент Владимир Путин.

Он пояснил, что Россия не просто сохраняет имеющийся ядерный потенциал, как это делают США. Она еще и модернизирует его, заменяет устаревшие ракеты новейшими разработками. Поэтому она вполне заслуженно является лидером в области стратегических вооружений.

Кроме того, в РФ на боевом дежурстве либо с состоянии повышенной боевой готовности стоят гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками. По этому показателю у нее вообще нет конкурентов, так как аналогичного оружия еще не удалось разработать ни одной стране мира.

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявляло, что уже в следующем году на вооружение ВМФ поступят гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые способны разгоняться до 9 Махов.