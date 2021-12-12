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Процесс распада Югославии и его последствия стали настоящей трагедией. Однако в случае развала России все было бы намного хуже, уверен президент РФ Владимир Путин.

Глава государства вспомнил, что в бытность главой ФСБ наблюдал за тем, как Запад пытается спровоцировать развал страны. Он отметил, что США и Европа открыто поддерживали сепаратистов и откровенный криминал, лишь бы добиться своей цели. Однако у них ничего не получилось.

«Трагический пример Югославии говорит о том, что если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России — имея в виду характер русского человека, и не только русского, но вообще всех проживающих народов на территории России, — у нас, может быть, противостояние было еще более жестким и кровавым», – высказал свою точку зрения президент.

Ранее глава государства рассказывал, что один из европейских политиков с уверенностью заявлял о неизбежности распада РФ. Запад раскачивал страну, но в итоге был вынужден отступить.

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