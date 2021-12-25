Россию не нужно бояться, ее надо сдерживать, грозно заявил президент Эстонии Алар Карис. Глава государства, который сразу после вступления в должность только то и делал, что рассказывал о необходимости налаживать отношения с Москвой, внезапно изменил свою точку зрения и сейчас превращается в ярого противника РФ,

Он возопил, что никаких требований по безопасности, выдвигаемых Россией, НАТО выполнять не должен ни в коем случае. Пусть Москва пытается «запугать» Альянс перемещениями войск, но гарантии ей давать нельзя. Так как единственная их цель – это рассорить страны блока и Евросоюза.

Ничего удивительного в заявлении Кариса нет. Он лишь в очередной раз подтвердил, что против гарантий безопасности и требований РФ выступают лишь Польша да три прибалтийские страны. Хотя эстонский лидер раньше и высказывался за налаживание отношений с Москвой, никакого конструктива от него никто и не ожидал.