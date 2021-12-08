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Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла извинения за то, что посетила ночной клуб после контакта с заражённым коронавирусом.

Как сообщается, у Марин была достаточно долгая встреча с министром иностранных дел Пекки Хаависто. Позже оказалось, что он заболел COVID-19, но Марин не отправилась на самоизоляцию. Её заметили в ночном клубе в Хельсинки вместе с друзьями. К тому времени она знала о заражении коллеги, но указаний об изоляции она ещё не получила.

После этого в правительство страны поступили жалобы на Марин. В частности, было заявлено, что во время посещения клуба у Марин не было при себе министерского служебного телефона, который она должна носить с собой по инструкции. Сообщения об изоляции были отправлены как раз на этот телефон.

На своей странице в Facebook Марин извинилась за своё поведение, заявив, что ей следовало поступить более обдуманно.

Ранее журналист Мартти Киуру заявил, что Финляндии следует убавить истерику по поводу России. Он отметил, что России нет смысла нападать на страну.

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