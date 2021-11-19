Некоторые представители финских властей слишком уж истерят по поводу России, считает журналист Мартти Киуру. Он отмечает, что Москве нет никакого смысла нападать на страну или отправлять на ее границу мигрантов с Ближнего Востока.

В издании Kauppalehti журналист заявил, что сложно представить ситуацию, в которой России потребовалось бы устраивать на границе с Финляндией то же самое, что сейчас происходит на польских рубежах. Москва совершенно не заинтересована в конфликте с Хельсинки, считает Киурру, отмечая при этом, что его мнение, вероятно, слишком оптимистично.

Он напомним, что Россия в настоящий момент строит на территории Финляндии атомную электростанцию «Ханхикиви» и вряд ли в ее интересы входит заморозка данного проекта. Которая неизбежно последует в случае конфликта.