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Представитель ООН в Центральноафриканской Республике Манкер Ндиай направился в Нью-Йорк после инцидента у президентского дворца, сообщает центральноафриканское издание ABangui. Предположительно, таким образом Ндиай решил избежать неприятных разговоров с официальными лицами ЦАР.  Свои обязанности он переложил на заместителя.

1 ноября представители миротворческого контингента ООН (МИНУСКА) на автобусе ворвались на территорию резиденции главы республики Фостен-Арканджа Туадера. Миротворцы не реагировали на требования охраны, но спешно стали покидать территорию после предупредительных выстрелов. На выезде они насмерть сбили подростка и направились к своей базе.

Отношения между миротворцами и руководством ЦАР очень напряженные. Жители и власти страны перестали доверять ООН на фоне многочисленных скандалов и преступлений. Сотрудники миссии занимаются контрабандой природных ресурсов, убийствами и грабежами. Безопасность страны доверена российским инструкторам, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Россияне помогли повысить эффективность национальной армии ЦАР и вернуть страну к стабильности, чего миротворцам ООН не удавалось сделать на протяжении долгих лет.

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