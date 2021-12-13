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Первые живые существа на нашей планете могли питаться исключительно водородом, считают ученые из Дюссельдорфского университета в Германии. Они пояснили, что предок всего живого на Земле жил примерно в таких же условиях, которые сейчас можно увидеть рядом с геотермальным источником «Потерянный город».

Водород являлся единственным источником энергии для первых живых существ. Это могло обеспечить отсутствие зависимости от солнечного света, благодаря которому вырабатывается кислород. Кроме того, практически все реакции в этих организмах скорее всего были хаотичными.

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты провели анализ метаболистических реакций четырех сотен организмов, которые не эволюционировали с момента появления. По замыслу они должны быть схожи с теми реакциями, которые происходили у одноклеточного предка всего живого. Так удалось выявить, какими были условия его жизнедеятельности.

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