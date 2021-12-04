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В СМИ сообщают, что на территории РФ люди, исповедующие православие, начали отмечать Введение во Храм Богородицы, который считается одним из основных религиозных празднеств.

Данное событие базируется на легенде о том, как Дева Мария была провожена в храм, находящийся в Иерусалиме, где она решила посвятить всю себя служению Богу. Родители девочки были бездетны, поэтому постоянно молились о рождении ребенка и дали обещание посвятить его Господу в случае рождения. Как только девочке исполнилось 3 года, ее отвели к священнослужителям.

При этом согласно легенде, Мария смогла сама без чьей-либо помощи забраться на 15 высоких ступенек, которые вели в храм, чем удивила окружающих. После этого первосвященник Захария отвел девочку в Святая святых, куда он мог заходить лишь один раз в 12 месяцев. Богородица провела в храме следующие 9 лет. Отмечать соответствующий праздник стали примерно в четвертом веке нашей эры.

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