Смольный перенес с 27 декабря на 2 января введение обязательной проверки QR-кодов в ресторанах и кинотеатрах, однако представители петербургского бизнеса остались недовольны такими мерами, назвав их «подачкой» и отметив, что это никак не решит проблему убытков.

Хорошую, казалось бы, новость для петербургских бизнесменов в Смольном озвучили 22 декабря, также разрешив общепиту работать в новогоднюю ночь без ограничений по времени. Однако представители бизнеса отмечают, что даже несмотря на это, заведения потеряют ощутимую часть выручки. Январские праздники традиционно являются периодами с самым высоким доходом, а с вводом QR-кодов доходы могут сократиться до 70%. Предприниматели просили Смольный перенести вводимые меры на февраль, чтобы заведения общепита смогли заработать деньги и погасить образовавшиеся в пандемию долги, однако петербургское правительство проигнорировало просьбы предпринимателей.

При этом Смольный дал минимальные послабления. Так, например, в кинотеатрах повысили заполняемость залов с 50 до 70%, но оставили QR-коды, запрет на работу с 23:00 до 06:00 и согласование сеансов. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин назвал такие решения «припарками» и «казуистической историей». При этом и сами петербуржцы недовольны такими мерами. Ведь, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, им приходится ехать в Ленобласть.

Еще одним неудобным фактором стало то, что срок действия ПЦР-теста сократился до двух дней, тогда как результаты по нему идут сутки.

Представители общепита негодуют, что разрешение работать в ночное время петербургское правительство дало так поздно, ведь для подготовки новогодней ночи нужно готовиться заранее, договариваясь с артистами, персоналом и анонсируя торжество для посетителей. При этом эксперты уверены, что введение QR-кодов в новогодние праздники станет отправной точкой для банкротства многих заведений.

Глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский также назвал разрешение Смольного ресторанам работать ночью «ненужной подачкой» из-за невозможности подготовится к проводимым мероприятиям. Бизнесмен Александр Коновалов отметил, что все ограничения действуют в первую очередь на тех, кто выполняет все требования.

«Выполнение условий никак не влияет на принятие ограничений. Взять рестораны, дворики, фудкорты: они же в первую очередь, все правила выполняли. Так их же первых и закрывали», — заявил Коновалов.

Все эксперты сходятся во мнении, что все бизнесы, будь то рестораны, кинотеатры, фуд-корты или магазины в торговых центрах потеряют до 70% прибыли, если введение QR-кодов не перенесут на послепраздничный период.

Помимо предпринимателей, не все ограничения поддерживают и депутаты петербургского парламента. Так, например, Дмитрий Панов отмечает маленький размер субсидирования малого и среднего бизнеса.

«Ранее мною было направлено обращение в адрес руководителя петербургского управления Роспотребнадзора Наталии Семеновны Башкетовой с просьбой отложить введение QR-кодов до 1 февраля 2022 года, но не ранее даты утверждения соответствующего закона на уровне Государственной Думы», — сетует депутат.

Четвертый пакет мер для поддержки бизнеса из-за локдауна с 30 октября по 7 ноября был анонсирован только 21 декабря, спустя 2 месяца после их снятия. За это время многие заведения успели закрыться, не сумев справиться с потерей доходов.

Безопасность петербуржцев, безусловно, должна стоять в приоритете Смольного и губернатора Беглова, однако непродуманные и запоздалые меры, уничтожающие малый и средний бизнес, никоем образом не решают реальную проблему противоковидной политики. Помимо этого, уничтожение бизнеса может привести к безработице в городе.