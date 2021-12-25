В отделении ПФР по Московской области и столице РФ отметили, что местные пенсионеры, которые получают пенсию с помощью банковских структур в период с 1 по 9 числа нового месяца, досрочно получат выплаты за январь – 29-30 декабря текущего года.

Отмечается, что вышедшие на пенсию жители Москвы и Подмосковья, получающие пенсию при помощи «Почты России», смогут забрать ее, начиная с 3 января будущего года. Указывается, что раньше срока также выплатят некоторые пособия. К примеру, в Санкт-Петербурге уже на следующей неделе начнут перечислять деньги, предназначенные для родителей-одиночек и беременных женщин.

Представители ПФР отмечают, что досрочно выплачивать январские пенсии будут лишь в тех регионах, где выплаты каждый месяц перечисляют в его первой половине. Дело в том, что данный период в начале января выпадет на выходные.