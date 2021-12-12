Аналитики сообщили, что акции студии CD Projekt с момента выпуска игры Cyberpunk 2077 упали на 54%. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что акции начали падать ещё на фоне переноса выхода игры. Затем, после релиза, студия получила множество негативных отзывов, суть которых заключалась в том, что игры вышла «сырая». По словам аналитиков, акции компании упадут ещё примерно на 15% в течение следующего года.

Кроме того, указывается, что продажи Cyberpunk 2077 составили 17,3 миллиона копий, хотя изначально рассчитывалось, что будет продано около 30 миллионов копий. Среди проданных копий 13,7 миллиона были реализованы по предварительным продажам или в момент релиза.

Выход Cyberpunk 2077 состоялся практически год назад – 20 декабря 2020 года.

Ранее Киану Ривз высказался по поводу мода, который добавляет возможность секса с его персонажем в Cyberpunk 2077. Ничего плохого в этой модификации он не видит.