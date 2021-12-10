Пентагону уже удалось окончательно себя убедить, что РФ в январе или феврале 2022 года «нападет на Украину». Теперь военное ведомство США строит наполеоновские планы ответа Москве на такую «агрессию».

Эксперты американского издания Popular Mechanics заявляют, что НАТО под управлением Вашингтона «задаст России жару». Но не сообщает абсолютно ничего нового об ответных действиях США.

Так, журналисты заявляют, что Соединенные Штаты будут отвечать на «агрессию РФ» одним из двух способов – вводом экономических санкций или отправкой на Украину оружия. Об этих «методах» давно знает вся планета, поэтому авторам ни удалось никого удивить своей публикацией.

Напомним, что только Россия до сих пор не знает, что в 2022 году она нападет на РФ. Зато журналисты США и Германии уже успели разгадать все ее планы, начертили карты и схемы, которые якобы «лежат в столе у Путина». Несмотря на то, что на днях состоялась встреча президентов РФ и Соединенных Штатов, которая должна была расставить все точки над «ё», западные СМИ продолжают нагнетать ситуацию вокруг Киева.