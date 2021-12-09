У российских границ может появиться американская авианосная ударная группа во главе с кораблем ВМС США «Гарри Трумэн». Об этом в издании Populаr Mechanic рассказал военный эксперт Кайл Мизоками.

Он заявил, что США раздумывает над отправкой этого авианосца с Балтийское море к границам территориальных вод России. Появление в регионе американской АУГ вряд ли поможет снизить напряженность, которая в последнее время постоянно царит в Европе. Напротив, ситуация может еще больше обостриться.

Для США и НАТО переброска авианосца в Балтийское море будет выгодной. Корабль несет на борту крылатые ракеты «Томагавк» и вполне может попытаться контролировать события в регионе. К примеру, он создаст серьезную угрозу российским ВС, которые в настоящий момент находятся на границах с Украиной.

Мизоками, перевод публикации которого представлен порталом «ПолитРоссия», пишет, что переброска АУГ откроет перед Соединенными Штатами более широкие возможности для «сдерживания российской агрессии» и позволит существенно ограничить ее активность в регионе.