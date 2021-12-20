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Дмитрий Ярош, украинский националист и новый советник главкома ВСУ, заявил, что киевским властям следует попросить у «западных союзников» разместить на территории страны атомные боеголовки.

Согласно его словам, Киеву тем самым удастся дать симметричный ответ на заявления Александра Лукашенко, белорусского лидера, о размещении российского ядерного вооружения на территории Беларуси. Он отметил, что с соответствующей просьбой следует обратиться к Британии и Соединенным Штатам.

По мнению националиста, подобные действия со стороны западных государств позволят выполнить требования Будапештского меморандума, гарантировавшего неприкосновенность украинских земель. Ярош уверен, что это также позволит отбить у Москвы желание проводить «захватнические» операции на Западе.

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