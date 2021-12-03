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Президент Беларуси Александр Лукашенко привлек к себе внимание польских пользователей Сети заявлением о возможном размещении на территории РБ российского ядерного вооружения.

Напомним, что белорусский лидер заявил о готовности советских еще пусковых площадок к эксплуатации, так что если Запад будет проявлять агрессию по отношению к Минску, РФ может разместить в стране стратегические ракеты.

Некоторые польские читатели прокомментировали это высказывание Лукашенко. Они напомнили, что ветер в сторону Беларуси дует с Запада, поэтому несложно понять, куда полетит ядерное облако в случае взрыва.

Также комментаторов заинтересовало, как Лукашенко будет выкручиваться, если Россия не согласится размещать ЯО в Белоруссии.

«И что с того, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси. Да таким решением он вынесет приговор собственной стране, приговор к уничтожению», – написал еще один читатель.

Критиковали Лукашенко за его заявление далеко не все комментаторы. Так, один из поляков написал, что президент Белоруссии просто дал ответ на нападки бандитского НАТО, в которые оказалась втянута и Варшава.

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