В Польше началось разбирательство в отношении компании Apple, которую подозревают в недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Разбирательством занимается Управление по защите потребителей и конкуренции (UOKiK) Польши. Об этом сообщил директор UOKiK Томаш Хрустный. Началось разбирательство из-за изменений политики конфиденциальности и обработки персональных данных на устройствах Apple.

Касается это, как было заявлено, всех продуктов, начиная с iOS 14.5, iPad OS 14.5, tvOS 14.5. В UOKiK было отмечено, что в iOS имеются ограничения по получению личных сведений для того, чтобы прочие приложения могли отправлять рекламу, подобранную под пользователя.

Но это не значит, что сбор сведений не проводится. Согласно заявлению UOKiK, есть сомнения, что правила, которые компания установила, не созданы для того, чтобы Apple продвигала свой сервис Apple Search Ads. Если это действительно так, то такая ситуация является нарушением правил конкуренции.

Недавно в США на компанию Apple подали в суд. Причиной для иска стала “опасность”, исходящая от смарт-часов Apple Watch.