Сначала расстрелять, а затем разжаловать сбежавшего в Белоруссию польского бойца Эмиля Чечко предложил Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший Сухопутными войсками страны. Он также пояснил, что солдат вряд ли является шпионом, но в качестве наказания нужно пустить ему «пулю в голову».

По словам Скшипчака, боец не мог владеть информацией, которая заинтересовала бы спецслужбы Беларуси или России. Поэтому единственной причиной его дезертирства является наличие серьезных проблем с законом.

Инцидент со сбежавшим солдатом произошел 16 декабря. Чечко, который служил в 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, пересек границу Беларуси и попросил политического убежища. Он заявил, что польские военные жестоко обращаются с мигрантами и выразил несогласие с политикой страны.

В Польше заявляют, что солдат попался на курении «травки», а также был остановлен полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.