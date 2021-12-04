Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что действия РФ по отношению к Украине сложно назвать дружественными. В 2014 году Москва якобы продемонстрировала, что не собирается дружить ни с Украиной, ни со странами Восточной Европы.

Экс-посол также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не дает покоя слава собирательницы земель русских Екатерины II. Как и она, глава государства настроен на дальнейшую экспансию.

По словам Пекло, внешняя политика России направлена на отвлечение внимания от проблем в экономике и от коронавирусной инфекции. При этом эксперт заявил, что не стоит ожидать нападения РФ на Украину. Москва будет действовать совсем другими методами, стремясь максимально дестабилизировать ситуацию в соседней стране и подорвать ее государственность без военного вмешательства.