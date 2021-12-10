читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бартош Ковнацкий, парламентарий из Польши, заявил, что «плохо спит» по ночам из-за постоянных мыслей о том, что рядом с его страной развернуты российские ОТРК «Искандер».

Польский депутат отметил, что ракетные установки РФ находятся всего в десяти километрах от польских рубежей, что создает огромную угрозу для безопасности государства, поэтому Варшава крайне встревожена наличием российского оружия возле своих границ. Он добавил, что Польша является лишь размещенной монетой, так как расположена на передовой линии.

Если российская армия все же «вторгнется» на украинские земли, то первой под ударом окажется именно Польша, считает польский народный избранник. Он добавил, что властям следует особое внимание обратить на реку Буг, проходящую по территории Восточной Европы. Ковнацкий предложил разместить там дополнительные войска.

Вам может понравиться

19FortyFive: Россия уже показала «зрелость» своих систем гиперзвукового оружия

Российское гиперзвуковое оружие приобретает все большее значение в стратегическом анализе военных США, поскольку российские вооруженные силы успешно продемонстрировали его эффективность в ходе многочисленных испытаний. Об этом пишет в интернет-издании «1945»

Спикер ЗакС Бельский указал на нерентабельность покупки техники для уборки снега на зиму

Спикер петербургского парламента Александр Бельский ответил на претензии горожан на фоне вялой работы коммунальных служб с приходом зимнего периода. Он заявил, что покупка большего количества спецтехники для города затруднительна. По

В Forbes назвали 5 причин, по которым «вторжение России в Украину» маловероятно

«Вашингтон обеспокоен тем, что российский лидер Владимир Путин готовится вторгнуться в Украину. Не делайте на это ставки. Путин не любит рисковать, а военная кампания на Украине повлечет за собой несколько
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 10 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -12 °C | Армавир: погода, 10 декабря – переменная облачность, до 11 °C |