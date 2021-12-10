Бартош Ковнацкий, парламентарий из Польши, заявил, что «плохо спит» по ночам из-за постоянных мыслей о том, что рядом с его страной развернуты российские ОТРК «Искандер».

Польский депутат отметил, что ракетные установки РФ находятся всего в десяти километрах от польских рубежей, что создает огромную угрозу для безопасности государства, поэтому Варшава крайне встревожена наличием российского оружия возле своих границ. Он добавил, что Польша является лишь размещенной монетой, так как расположена на передовой линии.

Если российская армия все же «вторгнется» на украинские земли, то первой под ударом окажется именно Польша, считает польский народный избранник. Он добавил, что властям следует особое внимание обратить на реку Буг, проходящую по территории Восточной Европы. Ковнацкий предложил разместить там дополнительные войска.