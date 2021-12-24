Януш Ковальский, парламентарий из Польши, отметил, что российская компания «Газпром» якобы скоро начнет шантажировать Варшаву.

Согласно его словам, это должно будет произойти уже в самом скором времени. В результате Польша лишится своего суверенитета в энергетической сфере. Он добавил, что первая стадия плана РФ направлена на прекращение перекачки энергоносителя по трубопроводу «Ямал – Европа». В СМИ напоминают, что недавно был приостановлен транзит по данной магистрали.

Указывается также, что в конце грядущего года прекратит свое действие Ямальское соглашение, из-за чего Москва постарается вынудить Варшаву заключить другой договор. «Голубое» топливо при этом будет поступать с помощью «Северного потока – 2», который в настоящее время проходит сертификацию. По этой причине Ковальский призывает власти заняться развитием угольной промышленности.