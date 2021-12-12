Если Европа продолжит настаивать на верховенстве закона ЕС и отставит Варшаву без финансирования, она должна в ответ прекратить платить членские взносы. Кроме того, Польше необходимо накладывать вето на любые решения Евросоюза, заявил глава Минюста страны Збигнев Зёбро.

Он пояснил, что ЕС шантажирует Варшаву, пугая ее прекращением финансирования. Польше необходимо действовать в ответ – блокировать любые решения, которые могут быть приняты только всеми государствами Евросоюза. Кроме того, Варшава должна отказаться от ранее взятых на себя обязательств в сферах энергетики и климата, так как из-за них постоянно возрастают тарифы на электроэнергию.

По словам Зёбро, цель шантажа заключается совсем не в том, чтобы Польша признала верховенство законодательства ЕС над собственным. Евросоюзу просто не нравится правительство страны и поэтому он предпринимает усилия для его замены. Европа воздействует на польских граждан, пугая их блокировкой финансирования, если у власти будут оставаться все те же политики.