Американский лидер весьма агрессивно высказывался о России и «Северном потоке-2», однако был вынужден согласиться на достройку газопровода и на то, чтобы РФ полностью забрала себе европейский рынок, заявил военный эксперт, отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. Он уверен, что Джо Байден пошел на этот шаг, чтобы избежать выхода Германии из Североатлантического альянса.

Он пояснил это на простом примере. ФРГ очень серьезно говорила о необходимости убрать с ее территории все ядерные боеголовки Соединенных Штатов. Но после заключения сделки по «Северному потоку-2» эту тему замяли и сейчас вспоминают ее гораздо реже.

Украина же, по мнению Старикова, должна стать для НАТО и России «серой зоной». То есть территорией, предназначенной для ведения боевых действий другими государствами. Киев сам на это подписывается, когда планирует наступательные операции на Донбассе или устраивает провокации против РФ по указке Альянса.