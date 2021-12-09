Россия способна без единого выстрела уничтожить целое подразделение американских истребителей пятого поколения F-35 уверен военный историк Юрий Кнутов. В беседе с журналистами портала «ПолитРоссия» он пояснил, что для этого достаточно применить комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН».

Эта уникальная система способна атаковать вражеские цели с расстояния от 500 до 3000 километров. Для F-35 это серьезная проблема, так как истребитель во многом зависит от бортовой электроники, от навигации и связи.

«Мурманск-БН» может вывести из строя эти самые системы, из-за чего истребители станут «глухими и слепыми». Уничтожить их в таких условиях не составит никакого труда.

По словам Кнутова, пилоты истребителей F-35, которые сейчас дислоцируются на европейской территории, не рискуют подходить к местам развертывания «Мурманс-БН» даже не 500 километров. Они уже сталкивались с воздействием российских систем РЭБ, поэтому больше не хотят рисковать.