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Российская система раннего предупреждения об ядерной атаке позволяет своевременно получить информацию о пуске ракет с территории Соединенных Штатов либо с атомных субмарин. Однако у нее имеется одна серьезная уязвимость, заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он пояснил, что в ходе создания это системы, являющейся одной из лучших в мире, никто и предположить не мог, что ядерные ракеты США появятся на украинской территории, практически в шаге от российской границы. В таких условиях эффективность ее работы существенно снижается.

Эксперт пояснил, что система в любом случае выдаст оповещение о пуске ракет с территории Украины. Однако времени на решение об ответном ударе практически не останется. Именно это создает серьезные проблемы. Если при ядерном ударе из шахты в США либо с подлодки у РФ остается 20-25 минут на возможный ответ, то при атаке с Украины придется укладываться в считанные секунды.

Ходарёнок отметил также, что система сейчас работает в стандартном режиме. Кроме того, она постоянно модернизируется, что позволяет существенно расширить ее функциональность.

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