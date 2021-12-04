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Политические эксперты Владимир Оленченко и Юрий Светов оценили заявления президента РФ Владимира Путина о возможном размещении на Украине стратегических ракет США. Они сошлись во мнении, что НАТО лишь пытается запугать Москву, но в реальности до появления данного вооружения в соседней стране дело так и не дойдет.

Светов также заявил, что глава государства уже предупреждал НАТО, ЕС и США о красных линиях. И что бы там не говорил американский лидер Джо Байден, он принял эту информацию к сведению. Политолог отметил, что даже если Соединенные Штаты рискнут отправить на Украину свое вооружение, это ничего им не даст.

Политолог Оленченко добавил, что предостережение Путина Западу сделано очень вовремя. Российский президент таким образом отправил четкий сигнал тем странам, которые сейчас перебрасывают свои боевые системы на российскую границу. Эксперт отметил, что эти государства «воюют» в каком-то собственном виртуальном мире, а заявления российского президента призваны вернуть их в реальность.

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