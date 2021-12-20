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Украина, прячущаяся за широкой спиной НАТО и выскакивающая оттуда, чтобы сделать какую-то новую подлость против России, представляет угрозу для РФ. Именно поэтому Москва перемещает войска вдоль границ соседнего государства.

Также эти действия вызваны несогласием с намерениями Североатлантического альянса использовать Киев в своих интересах, уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов.

В интервью изданию «Лента.ру» политолог напомнил, что примерно такая же ситуация была в Грузии в 2008 году. Тогда Тбилиси тоже прикрывался НАТО и очень надеялся на его помощь в случае начала боевых действий. Именно поэтому Грузия рискнула и нападал на Южную Осетию. Но риск не оправдался.

Суслов отметил, что в то время президент РФ Владимир Путин требовал у США того же самого – гарантий непринятия Грузии в Альянс. Однако и НАТО, и Тбилиси, продолжали играть в свои игры, пока в итоге не доигрались. В 2008 Москва не просто отражала нападение грузинской армии на Южную Осетию, отметил политолог.

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